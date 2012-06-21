Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Впровадження в Україні ринку землі має базуватись на низці запобіжників, подібних до тих, що діють у країнах Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань розвитку фермерства Віктор Шеремета під час виступу на круглому столі «Пріоритетні завдання Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин на період роботи дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання», повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

На думку заступника міністра, за виконання цих умов та впровадження механізмів пільгового кредитування для викупу земельних ділянок навіть та частина сільгосптоваровиробників, які зараз з пересторогою ставляться до скасування мораторію, не будуть чинити спротиву запуску ринку. Він додав, що на старті модель ринку землі має бути консервативною, максимально виваженою, «щоб не наламати дров», а згодом можна буде її лібералізувати та поступово відпускати ринок.

Нагадаємо, що концепція національної моделі обігу земель сільськогосподарського призначення була напрацьована робочою групою під керівництвом першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка в тісній співпраці з науковцями, учасниками ринку, фермерською спільнотою, експертним середовищем, представниками Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні, Офісу реформ, народних депутатів України. Ця робоча група була утворена наказом Мінагрополітики від 30.05.2017 № 275.

Серед базових положень концепції є такі:

♦ набувачами земель сільськогосподарського призначення є виключно громадяни України. Іноземні громадяни та особи без громадянства не мають права набувати землі сільськогосподарського призначення у власність;

♦ передбачено встановлення граничних розмірів земель сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи, та антиспекулятивних механізмів (стягнення державного мита) у випадку перепродажу земельної ділянки протягом перших трьох років;

♦ поточним користувачам гарантується збереження земельного банку у випадку зміни власника земельної ділянки;

♦ вводяться цінові індикативи на земельні ділянки протягом перших двох років після скасування мораторію на рівні не нижче нормативної грошової оцінки. Ціни всіх угод купівлі/продажу, за якими реєструються права власності, підлягають державній реєстрації, що дозволить НБУ проводити регулювання ринку іпотеки;

♦ створюються преференційні умови для купівлі землі невеликими гравцями, в першу чергу – фермерськими господарствами, зокрема, через механізм часткового гарантування кредитів.

Пропонуємо звернути особливу увагу на пункт третій цього переліку. Багато хто з аграріїв побоюється ринку землі саме з тієї причини, що боїться втратити орендовані землі, які наразі обробляє. Ці жахи ще підсилюють наче навмисно.

Так, до Верховної Ради внесено законопроект 8581 автор Андрій Герега «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» (щодо забезпечення інтересів українських селян - правовласників земельних ділянок)». Цим законопроектом пропонується надати власнику землі право розривати раніше укладений договір оренди земельної ділянки у разі її продажу. Мало того, що така новація створить сільгоспвиробникам додаткові труднощі, – вона ще може призвести до небаченого спалаху рейдерства.

Добре, що в міністерстві такі законодавчі вихиляси не підтримують, але мусимо зауважити: йдеться поки що не про законопроект, а лише про концепцію. Якщо згадане положення дійсно буде зафіксовано у вигляді закону, прийнятого Верховною Радою і підписаного Президентом – тоді насправді багато які побоювання буде знято.

Крім того, ще досі не відомо, яким чином функціонуватимуть оті механізми пільгового кредитування для викупу земельних ділянок, хто матиме право на отримання такого кредитування, чи буде воно дійсно пільговим і за чий рахунок тощо. Поки у цих і багатьох інших питаннях нема ясності, говорити про заполітизованість ринку землі і якісь міфи, що культивуються навколо нього деякими політиками, трохи не на часі.