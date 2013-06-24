У Вінницькій та Миколаївських областях формують перші дві навчальні групи кандидатів у помічники, які за кілька днів розпочнуть навчання в центрах ветеранського розвитку, що вже запрацювали. Про це повідомила директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства ветеранів Світлана Березіна.

«Розпочинається третій рівень підбору кандидатів у помічники ветеранів. Із осіб, які успішно пройшли тестування та співбесіди в пілотних громадах, завершують формування перших навчальних груп у Вінницький та Миколаївських областях. Невдовзі вони розпочнуть фахове навчання в центрах ветеранського розвитку, які створено на базах місцевих провідних ЗВО. У Вінниці це 24 особи, у Миколаєві — 29. Навчання триватиме три тижні. Потім кандидати складатимуть заліки й за їх підсумками отримають відповідні сертифікати. Далі триватиме їхнє працевлаштування в сервісних офісах громад, що беруть участь в експерименті, та закріплення ветеранів за своїм помічником. Тобто вже наприкінці серпня перші помічники за принципом «рівний з рівним» розпочнуть супровід наших захисників та захисниць на шляху переходу від військової служби до цивільного життя», — розповіла посадовиця.

Приймання заяв від кандидатів на посаду помічника ветерана ще триває. Подати заяву в електронній формі на участь у конкурсі можна лише через інформаційний портал «Е-ветеран» (https://eveteran.gov.ua). Експериментальний проєкт щодо запровадження інституту помічника ветерана діє у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.