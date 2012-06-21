Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Після проведення першого етапу пенсійної реформи та осучаснення пенсій у жовтні 2017 року, сподівання більшості пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж та розраховували отримати від того відчутну прибавку до пенсії, не здійснилися. Причина – невисокі зарплати, які вони отримували впродовж трудової діяльності.
Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що пенсійна реформа – це дзеркало, яке нині на розмірах пенсій українців відобразило соціальну та економічну несправедливість, в якій жили й працювали люди за часів Радянського Союзу. Адже чоловіки та жінки, які мають великий стаж, але отримували маленьку заробітну плату, на виході отримали і малу пенсійну виплату. І не тому, що реформа погана, чи формула перерахунку неправильна, а тому, що за тих часів панувала соціальна несправедливість. Особливо неприйнятним є той факт, що з трьох мільйонів таких пенсіонерів, майже 2,5 мільйона – українські жінки, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Саме тому фахівці відомства готують відповідні законодавчі зміни, які дозволять виправити кричущу соціальну несправедливість щодо таких людей. При цьому формула для розрахунку пенсій залишиться незмінною. Адже несправедливою є не вона. Йдеться про запровадження і реалізацію додаткових гарантій для тих, хто чесно працював і повністю виконав умови пенсійного страхування.
Друга проблема, яка проявилася під час проведення пенсійної реформи – зниження коефіцієнту індивідуального заробітку для людей, які продовжують працювати після призначення їм пенсії. Склалася парадоксальна ситуація, коли громадяни продовжують працювати, зростає їхній стаж, але завдяки тому, що знижується їх заробіток, падає індивідуальний коефіцієнт заробітку. Тобто, виходить так, що українець працює довше, а від того його пенсійна виплата зменшується.
Аби розв’язати цю проблему, фахівці Мінспоцполітики запропонують на законодавчому рівні закріпити автоматичне донарахування стажу. А коефіцієнт заробітку пенсіонери зможуть визначати за власним бажанням.