Вчені зі Швеції розповіли, як перемогти рак. Їм вдалося штучно створити клітини, які будуть шукати злоякісні утворення і допоможуть їх знищити.
Фахівці Лундського університету провели успішне перепрограмування клітин шкіри людини в клітини імунітету. Дослідники виявили три види білків, які допомагають перетворити сполучну тканину в так звані дендритні клітини, які стежать за роботою тканин і знаходять віруси, бактерії і ракові клітини.
Перепрограмування займає дев'ять днів. Штучно створені дендритні клітини поводяться точно так, як і природні. Вчені сподіваються використовувати новий механізм для боротьби проти ракових захворювань.
Для цього вони збираються вводити три ключових білки безпосередньо в пухлину. Це дозволить нацькувати атакуючі клітини імунітету на ракові клітини і знищити їх.
Раніше фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомили, що кожен шостий житель нашої планети помирає від раку і приблизно в третини випадків хвороба розвинулася через неправильне харчування. Онкологи склали список продуктів, до яких треба ставитися з обережністю.
Перше місце займають цукрозамінники, штучні барвники та ароматизатори, які входять до складу багатьох продуктів. Вони здатні запустити злоякісне зростання через свою надмірну токсичнысть. Зловживання шкідливими продуктами може привести до раку горла, стравоходу, шлунка та інших органів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»