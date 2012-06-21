Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі творчий колектив тутешнього Донецького обласного драматичного театру з нагоди чергової річниці Кобзаря запропонував землякам досить своєрідне та оригінальне вшанування творчості Тараса Шевченка. Вже сама назва дійства «Taras Live» свідчить, що йдеться про спробу нарешті відійти від офіційних традиційних мітингів, читання стандартних промов з папірця, вистав із репертуару давно минулих років.
Актори театру підготували концерт, у ході якого читали поезії Шевченка та виконували пісні на його вірші в сучасній інтерпретації. Причому на сцену вийшли не тільки молодші представники трупи, а й актори старші і відомі: Народна артистка україни Світлана Отченашенко, Валерій Сарбей та інші.
У переважній більшості глядачі позитивно відреагували на згаданий намір дещо осучаснити подібні заходи, що досі переважно відбувають, немов під копірку. Та й самі шанувальники творчості Кобзаря стали учасниками дійства, адже з їхньою допомогою наприкінці концерту у партері розгорнули величезний прапор України.