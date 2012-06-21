Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Четвертий територіальний сервісний центр МВС нового зразка на Полтавщині й 72-й за рахунком в Україні відкрили у райцентрі Семенівка.
Центр надаватиме такі послуги: реєстрація транспортних засобів, видача посвідчень водія та складання іспитів для їх отримання, видача дозволів на перевезення небезпечних вантажів та довідок про несудимість.
Такий об’єкт – поєднання сучасного технологічного устаткування, інклюзивності та принципу екстериторіальності. Тобто громадяни незалежно від місця реєстрації можуть отримати якісні оперативні послуги. Завдяки сучасній інформаційній системі процес отримання послуг для громадян значно спростили.
Центр також обладнаний полицями для бук кросингу та дитячими куточками. Серед планів працівників центру на 2018 рік: впровадження фіксації практичних та теоретичних іспитів, онлайн реєстрації на отримання послуг СЦ МВС, створення персонального кабінету водія та відкриття доступу до історії авто.
«Сервісний центр у Семенівці відкрили на прохання жителів: їм було важко їздити далеко. Думаю, надалі сервісні центри розширять спектр таких послуг», – зазначив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
Нині в Україні функціонують 24 мобільні сервісні центри МВС. Вони потрібні для обслуговування мешканців тих районів, де немає стаціонарного пункту. На Полтавщині з березня такий центр здійснив понад 30 виїздів. Поки він охоплює Чутівський, Котелевський, Машівський та Новосанжарський райони. А незабаром він надаватиме оперативні послуги і мешканцям Козельщинського та Карлівського районів.