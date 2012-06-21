Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Групу учнів Лисичанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №8, що на Луганщині, знову щиро вітали на Тернопільщині. За п’ять років, відколи на Донбас вдерся російський агресор разом зі своїми поплічниками, школярі налагодили тісні зв’язки зі своїми тернопільськими однолітками, з органами місцевої влади, з волонтерськими організаціями. Тож завжди дуже раді запрошенням відвідати Тернопілля.
Нинішньої весни юні лисичанці прибули на Тернопільщину разом з адміністратором парафії Покрови Пресвятої Богородиці рідного міста о. Сергієм Паламарчуком на запрошення архієпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка. Школярі два дні провели у Зарваниці, де відвідали Марійський духовний центр, помолилися на Хресній дорозі. Захоплення в них викликав й унікальний комплекс споруд «Український Єрусалим». Мали теплу зустріч також з вихованками колегіуму для дівчат «Знамення».
На дітей з Луганщини чекав і старовинний Збараж. Тут хлопчики й дівчатка відвідали замок, побували в гостях у студентів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, що розміщений у цьому місті. В обласному ж центрі зустрілися зі своїми ровесниками із ЗОШ І-ІІІ ступенів №19, з якою їхня школа підтримує дружні зв’язки.
Приймали лисичанських учнів і в облдержадміністрації. Вони разом із заступниками голів Тернопільських обласної ради Любомиром Крупою та обласної державної адміністрації Світланою Беспоповцевою, керівниками управлінь освіти і науки й сім’ї та молоді облдержадміністрації, волонтерами виконали пісню «Україна – це ми». Школярі розповіли, що Тернопільщина збагатила їхній духовний світ, подарувала їм чимало позитивних емоцій, допомогла знайти нових друзів.