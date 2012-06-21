Свято української музики відбулося в Генічеську Херсонської області. Сотні місцевих жителів і відпочивальників відвідали фестиваль «Твоя Країна fest», організований за підтримки Міністерства інформаційної політики України. Гостям свята дарували свої пісні Фома та «Мандри», «Тартак», Марія Бурмака, Gypsy Lyre та Іванка Червінська.
Лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко (Фома) поділився враженнями від херсонської публіки: «Ми любимо Херсон, і Херсон любить нас! Щодо фестивалю, то він не тільки про музику, а й про Україну загалом. Важливо, що нас підтримує міністерство й місцеві адміністрації. Головне, що люди й артисти з ентузіазмом сприйняли ідею фестивалю, адже ми відчуваємо потребу в українських піснях».
Народна артистка України Марія Бурмака розповіла: «Фантастична віддача від людей. Було відчуття, що ми одне ціле. Це дуже важливо. Разом з командою фестивалю робимо децентралізацію, адже приїжджаємо не в обласні міста, а в прикордонні, звідки починається наша країна. Наближаємо українську музику до людей. Сьогодні не лунало жодного політичного гасла — лише пісні про кохання, а це значно більше».
Фестиваль прийматимуть сім прикордонних міст. В Ізмаїлі Одеської області на кордоні з Румунією вже лунала українська музика. Потім були Генічеськ і Маріуполь у День Незалежності. У вересні фестивальні концерти відбудуться: 8 вересня — в Конотопі (Сумська область, кордон з Росією), 15 вересня — в Мукачеві (Закарпатська область, кордон з Угорщиною), 22 вересня — у Новоселиці (Чернівецька область, кордон з Румунією і Молдовою), 29 вересня — у Сарнах (Рівненська область, кордон з Білоруссю).
Організатори фестивалю планують зробити його щорічним і залучити ще більшу кількість колективів і співаків, що грають фольк-музику, і припускають, що у майбутньому «Твоя країна fest» подорожуватиме Європою, адже український мелодійний спів не має кордонів і має лунати всюди.
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»