Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Для багатьох харків’ян, які 7 лютого розпочинали свої поїздки на міському електротранспорті, стало великою й зовсім нерадісною несподіванкою підвищення оплати за проїзд. Кондуктори в тролейбусах і трамваях на протягнуті 4 гривні за проїзд щоразу вимагали 6 гривень, пояснюючи це рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради. В метро ж проїзд подорожчав до 8 гривень. На станціях метрополітену працівники навіть чергували біля касових автоматів, пояснюючи, який автомат може дати решту, а в який треба опускати лише точну суму.
І дійсно, таке рішення було прийняте 6 лютого.
Як повідомив заступник Харківського міського голови – директор департаменту економіки та комунального майна міськради Михайло Фатєєв, діючий тариф на послугу з перевезення пасажирів метрополітеном був затверджений 28 березня 2018 року в розмірі 5 грн за одну поїздку. За його словами, за минулий час відбулося зростання витрат на оплату праці та матеріали, вартості енергоносіїв тощо. Так, середньозважений прожитковий мінімум для працездатних осіб за цей час виріс на 6,2%, витрати на електроенергію збільшилися на 16%, ціни на матеріали для проведення ремонтів і технічного обслуговування – на 8-37%, а витрати на матеріали – на 31,5%. Таким чином, чинний тариф уже не відшкодовував економічно обґрунтованих витрат на надання послуги.
«У 2018 році збитки підприємства склали 160 мільйонів гривень. З метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами чинного тарифу на послугу з перевезення пасажирів, комунальне підприємство «Харківський метрополітен» виконало розрахунки тарифу в розмірі 8 гривень за одну поїздку», – повідомив Михайло Фатєєв.
Він наголосив, що від обласного відділення Антимонопольного комітету не надходило жодних зауважень щодо порядку формування тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені.
Михайло Фатєєв також пояснив, що схожа ситуація склалася і з тарифом на проїзд у трамваях і тролейбусах. Оскільки зараз він не відшкодовує економічно обґрунтованих витрат підприємств з надання послуг, тролейбусні і трамвайні депо розрахували новий тариф, який становить 6 грн за одну поїздку. Зауважень у частині порядку формування тарифу від Антимонопольного комітету також не було.
Всі аргументи начебто правильні й умотивовані. Ось лише в цих доводах не прозвучало наскільки ж збільшилися за цей час доходи пересічних харків’ян і настільки «дірочок» доведеться відтепер їм затягнути паски…
Єдиною доброю новиною для пенсіонерів та інших категорій пільговиків прозвучало те, що з підвищенням тарифу зберігаються всі діючі пільги.
«Це означає, що 62,7% пасажирів наземного електротранспорту будуть, як і раніше, їздити безкоштовно. У метро кількість пільговиків менша, але вони також збережуть свою пільгу», – зазначив Михайло Фатєєв.
За його словами, після підвищення вартості проїзду комунальні підприємства здійснюватимуть перевезення пасажирів з електронним квитком або безконтактною карткою за тарифом, який діяв на момент їх поповнення.