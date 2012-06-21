Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У спальному районі Харкова Салтівка днями відкрили сучасний шкільний стадіон. Його на території навчального закладу повністю реконструювали: побудували там футбольні поля зі штучним і природним покриттям, бігові доріжки, баскетбольний, волейбольний майданчики і смугу перешкод для проведення занять на уроках «Захист Вітчизни». Також на стадіоні встановили нові тенісні столи та облаштували майданчики для занять армрестлінгом.
За словами Харківського міського голови Геннадія Кернеса, всього в новому навчальному році в Харкові відкриють 21 новий шкільний стадіон і п’ять міні-стадіонів у дитячих садках.
У подарунок школярам передали спортивні м’ячі. На нові спортивні майданчики прийшли учні, які посідали призові місця на спортивних змаганнях різних рівнів, діти і батьки, які живуть у Московському районі. Старт заняттям на новому стадіоні дали тхеквондисти, які повторили минулорічний рекорд України з наймасовішої демонстрації спортивних елементів. Для школи №25 це знаково, бо її випускник 2018 року Денис Степанов став срібним призером чемпіонатів України та Європи з цього виду бойового мистецтва.
Окрім стадіону в школі №25 перед початком нового навчального року відремонтували спортзал, роздягальні і встановили новий дитячий майданчик для груп продовженого дня. Також відремонтовано фасад будівлі, вестибюль і вхідну групу, замінили 20 вікон і упорядкували територію. Всього в школі №25 навчаються 409 дітей.