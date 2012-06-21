Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Вже обрано місце під будівництво і ведуться консультації та підготовчі роботи з американською компанією «Guliani Security & Safety». Міський ситуаційний центр знаходитиметься недалеко від Міжнародного аеропорту «Харків». Це місце вибрано з урахуванням обов’язкових критеріїв: локація повинна бути недалеко від аеропорту, провідних магістралей, а також установа не може бути розташована в центральній частині міста. Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов і виконавчий директор компанії «Guliani Security & Safety» (США) Джон Хувейн відвідали місце майбутнього центру, після чого зустрілися з представниками Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, фахівцями комп’ютерних технологій, архітекторами.

Як зазначив Ігор Терехов, ситуаційний центр – це частина роботи зі створення цілої системи безпеки міста, спрямованої на те, щоб кожен харків’янин відчував себе захищеним.

Він також повідомив, що після консультацій з екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані, експертами з безпеки компанії «Guliani Security & Safety» і відвідування подібного центру в Нью-Йорку була сформована приблизна концепція майбутнього центру в Харкові, і тепер дано старт роботам. Експерти «GSS» приїдуть до міста і будуть разом з харків’янами поетапно працювати над створенням центру. Фахівці розділяться на групи за напрямками – поліція, пожежники, міські служби, IT і т.д. – і будуть обмінюватися ідеями, щоб прийти до єдиної концепції і підготувати людей до роботи. Центр координуватиме роботу служб екстреного реагування, рятувальників, патрульної поліції, компаній «Харківобленерго», «Харківміськгаз», комунальних підприємств. Це буде максимально функціональна установа з сучасним програмним забезпеченням. У ситуаційному центрі знаходитиметься диспетчерський пункт, щоб людина могла подзвонити за одним номером телефону і відразу ж отримати відповідну реакцію всіх підрозділів. Завдання диспетчерів полягатиме у розподілі дзвінків за різними службами.

«Поліція повністю готова і підтримує створення ситуаційного центру. Їхній локальний центр буде об'єднаний комп’ютерними мережами і єдиною базою даних із ситуаційним центром», – зазначив перший заступник міського голови.

Джон Хувейн наголосив на тому, що патрульна поліція, пожежники не змінять місць своєї дислокації: вони будуть виїжджати не з ситуаційного центру, а з місць свої дислокації. Центр дозволить координувати їхню роботу і навчить фахівців спільно реагувати в екстрених ситуаціях. Сюди ж відноситься не тільки робота ДСНС, правоохоронців, а й усіх служб, які можуть допомогти, наприклад, в умовах природних катаклізмів – сильні снігопади, при аномально високих температурах, коли людям стає погано на вулиці.

«Цей центр вчить і дає змогу різним службам реагувати разом і швидко. Всі служби знають, як працювати. Ми не будемо їх цьому вчити, але проблема в тому, що вони не знають, як разом реагувати на різні ситуації. А що центр робить? Він об’єднує їх в одну структуру. Стоячи на вулиці, глава поліції і глава рятувальної служби не можуть приймати спільних рішень. У цивілізованих країнах їхні представники доповідають командирам про те, що відбувається, і прийняття рішень відбувається саме в ситуаційному центрі. Також серед завдань центру – проведення тренінгів із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них. Співробітники центру збирають всі служби – рятувальників, поліцію –і моделюють різні події. Я відвідав близько 120 країн, і в кожному сучасному місті працює така структура. Це зробить більш ефективною роботу міської влади, тому що людям надаються ефективні послуги, вони знають, що захищені», – повідомив Джон Хувейн.

Зазначимо, що американська компанія «GSS» понад 20 років займається питаннями внутрішньої і зовнішньої безпеки. Одне з основних напрямків її діяльності – консультування міст в сфері безпеки.