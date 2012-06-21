Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсоні відзначили День кримськотатарського опору російській окупації. Містяни вийшли на мітинг, який відбувся на центральній вулиці – площі Свободи.
На заході були присутні кримчани, які змушені були покинути свої домівки внаслідок російської агресії. Також у ньому взяли участь небайдужі херсонці. Люди вийшли на площу із плакатами та закликами до Росії повернути території незаконно анексованої АР Крим під контроль українській владі. Також вони вимагали звільнити незаконно ув’язненого кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Чоловіка звинувачують у передачі на територію окупованого Криму сумки з тротиловими шашками та патронами. Зараз він перебуває у російській в’язниці.