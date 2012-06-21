Обмеження, пов’язані із введенням карантину через кір, у Кремінському районі Луганщини зняли. Таке рішення 30 січня ухвалили в ході робочої наради.
Як передає прес-служба Кремінської РДА, в інфекційному відділенні Рубіжанської центральної міської лікарні лишається лікуватись одна хвора дитина. Випадків кору, які б були пов’язані зі «свіжим» зараженням, немає.
Тут зазначають, що обмеження, які діяли в районі через захворювання, дали позитивний результат. У зв’язку із цим з 1 лютого припиняється введення обмежень карантинного характеру, в тому числі і на проведення масових громадських, культурних, спортивних та інших заходів.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»