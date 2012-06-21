Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Лукашівська медична амбулаторія Чорнобаївського району, що на Черкащині, обслуговує населення пʼятьох навколишніх сіл, де проживає близько 2200 осіб. У підпорядкуванні амбулаторії — два фельдшерські пункти у селах Григорівка і Новоселиця та ФАП у селі Новоукраїнка. Приміщення, де розміщений Лукашівський медичний заклад, — не нове, амбулаторія працює тут майже 30 років.
Періодично тут проводили поточні ремонти, закуповували апаратуру, але з роками все більше відчувалася потреба в капітальному ремонті. Не припиняючи роботи закладу, протягом трьох останніх років зусиллями районної, сільської влади та місцевого господарства тут у кілька етапів провели капітальний ремонт.
За кошти районного бюджету в амбулаторії відремонтовано систему опалення, покрівлю. Цими днями завершено реконструкцію приміщень, на що витрачено 1 млн 295 тис. грн. Під час ремонту переплановані зони, зроблено стелю й настелено підлогу, утеплено стіни, встановлено сучасні вікна.
Нині в амбулаторії є дитячий, оглядовий, фізіотерапевтичний, маніпуляційний, стоматологічний кабінети, кабінети лікаря, щеплень та клінічних досліджень, денний стаціонар, приміщення для персоналу. При підтримці депутатів сільської ради, дирекції місцевого господарства та депутатів районної ради значно покращено матеріально-технічну базу закладу (устаткування закуплено більш як на 200 тис. грн.). Придбано також нові меблі в кабінети, нову фізіотерапевтичну та лабораторну апаратуру, кардіограф та багато іншого.
Нині сільська оновлена амбулаторія забезпечена всім необхідним у відповідності з табелем оснащення для надання якісної первинної допомоги.
Як розповіла в. о. головного лікаря Чорнобаївського центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Пономаренко, у Лукашівці працюють кваліфіковані медики, досвід та професійне вміння яких допомагає колективу надавати сільським трудівникам високоякісні медичні послуги, рятувати людські життя.