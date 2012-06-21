Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Учора у Львові тривав економічний форум «Австрія-Україна», в якому взяли участь представники бізнесу та влади обох країн. З інвестиційним потенціалом області під час однієї з панельних дискусій учасників заходу ознайомив начальник управління інвестиційної політики ОДА Роман Матис. У рамках заходу відбувалися перемовини українських та австрійських бізнесменів.
Варто зазначити, що цей економічний форум відбувався з нагоди візиту Федерального Президента Австрії Александра Ван дер Беллена до м. Львова. За інформацією прес-служби ОДА, високоповажний гість відвідав Львівську національну наукову бібліотеку України ім. Василя Стефаника, де ознайомився з діяльністю відділу організації фонду та книговидачі, сектора нової німецькомовної книги при бібліотеці, а також Австрійської служби академічного обміну у м. Львові. Організували й презентацію книги та проекту «Герой по неволі» й «Літературного путівника Львовом». Президент Австрії подарував бібліотеці книги.
Відтак пан Александер Ван дер Беллен зустрівся зі студентами та академічною спільнотою, під час якої порушували актуальні питання реформ в Україні, україно-австрійських відносин, розвитку держав, а також агресії Росії проти України. Австрійський Президент також узяв участь в екскурсії Палацом Потоцьких, залишив запис у книзі Почесних гостей м. Львова.