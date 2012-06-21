Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Донеччини завершили досудове слідство стосовно головного спеціаліста одного з відділів Маріупольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області та її спільниці. Жінки підозрюються в отриманні неправомірної вигоди службовою особою та сприянні в отриманні неправомірної вигоди службовою особою.
Слідством встановлено наступне. У травні до управління Пенсійного Фонду звернувся чоловік, який попрохав довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи та відновлення пенсії ще одній людині. Головний спеціаліст погодилася «вирішити питання» і назвала ціну грошової винагороди за свої клопоти – 7 тисяч 500 гривень. Далі згадана посадова особа залучила посередницю, яка підшукала прохачу адреси фіктивних місць проживання та отримала гроші для організатора цієї схеми. Втім, під час отримання коштів жінку затримали правоохоронці.
Як повідомили у прокуратурі Донецької області, головному спеціалісту ПФ відповідно до ч.1. ст. 368 КК України загрожує покарання у вигляді солідного штрафу або позбавлення волі від 2-х до 4-х років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.