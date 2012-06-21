Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві застрелився льотчик, учасник АТО Владислав Волошин, який до останнього керував Миколаївським міжнародним аеропортом. Чоловікові було 29 років, самогубство він скоїв у власній квартирі у Миколаєві, вистреливши собі у груди. На місце пригоди одразу приїхала швидка, однак врятувати Владислава не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисне вбивство.
За свідченням родичів, загиблий останнім часом знаходився у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри, – повідомила речник Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Олена Бережна. Владислав Волошин – герой АТО, який здійснив три десятки бойових вильотів, за що й був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Саме Владислава російська влада брехливо звинувачувала в атаці на малайзійський боїнг, збитий над Донбасом. З липня минулого року його призначили заступником генерального директора Миколаївського міжнародного аеропорту. А з грудня він обіймав посаду виконуючого обов’язки директора аеропорту.
У миколаївських ЗМІ та соцмережах активно обговорюється причина самогубства бійця. Ймовірно, він не зміг протистояти критичній ситуацій, яка склалася навколо миколаївського аеропорту. Народний депутат України Вадим Підберезняк звернувся до Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням взяти під особистий контроль розслідування самогубства Владислава Волошина.
Відомий журналіст Юрій Бутусов, який особисто знав героя, написав, – «Пішов з життя Владислав Волошин – один з кращих українських воїнів. Без всяких знижок – людина честі, прямий і непохитний. Обачливо сміливий, рішучий і націлений на перемогу в повітрі. А на землі – безкомпромісний, з екстраординарною волею, інтелектуальна людина з гострим критичним мисленням».
Миколаївщина сумує за героєм та вимагає покарати тих, хто довів його до самогубства.