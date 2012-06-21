Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві попрощалися з льотчиком і ветераном АТО Владиславом Волошиним, який виконував обов’язки директора Миколаївського аеропорту. За версією громадськості та ЗМІ, причиною самогубства льотчика міг стати тиск на нього з боку керівництва Миколаївської облдержадміністрацією та вимоги підписати незаконні документи. У зв’язку з цим вчора громадські активісти організували акцію під стінами облдержадміністрації з вимогою до Президента України зняти з посади голову облдержадміністрації Олексія Савченка.
Водночас миколаївська поліція розглядає п’ять версій причин самогубства в. о. директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина. Правоохоронці акцентували увагу на тому, що для підтвердження або спростування цих версій ще потрібно провести низку експертиз та слідчих заходів. Наразі ведеться опитування родичів, друзів, колег і знайомих загиблого, що допоможе відновити загальну картину трагедії.
Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, під час пострілу у будинку знаходилася вся його родина. За попередніми даними, постріл було здійснено з бойового пістолета марки ПМ без номерних знаків. Зброю вилучено та направлено на проведення експертизи в НДЕКЦ в Миколаївській області.
За словами родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані і висловлював тривожні наміри.
«Розглядаються п’ять версій вчинення злочину, – зазначили у відділі комунікації, – самогубство у стані душевного хвилювання, самогубство, скоєне у зв’язку з професіональною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через взаємовідносини у родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у ЗСУ та нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю».
Також повідомляється, що у ході розслідування справи призначені й проводяться судово-медична, судово-хімічна, комплексна молекулярно-генетична-вибухотехнічна, психологічно-психіатрична посмертна, імунологічна та комплексна судова експертизи (дактилоскопічна, балістична, хімічна).
ДОВІДКА "УК"
Владислав ВОЛОШИН був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Він неодноразово завдавав ударів по російським агресорам в Україні, а всього зробив 33 бойових вильотів. Після точного удару по російським десантникам під Новокатеринівкою 29 серпня 2014 року його літак збили. Він катапультувався і приземлився на території, окупованій ворогом. Зі зламаною рукою завдяки координації куратора зі штабу АТО йому вдалося пройти повз блокпости російсько-терористичних військ і вибратися до позицій ВСУ. З армії Владислав звільнився через сімейні обставини.