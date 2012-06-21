Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві відбувся екологічний марафон «Не зривай первоцвіти», який організували та провели ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області», Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», провідні виші міста. До акції долучилися небайдужі городяни, екологи, студенти, учнівська молодь. Основні гасла заходу звучали, як призов не зривати та не купувати первоцвіти, зберегти весняну красу свого краю.
Марафон завдовжки у десять кілометрів розпочався від будівлі Національного університету кораблебудування, згодом його учасники пройшли парком «Перемога», зупинялися у будівлі Адміралтейства, пам’ятника ольшанцям, Адміралтейському парку, парку Народний Сад.
Під час заходу учасники робили фотостопи і нагадували всім перехожим девіз акції. Фініш заходу відбувся на території Миколаївського зоопарку, де всі учасники змогли на власні очі поглянути на перші весняні квіти: проліски, і послухати цікаву інформацію про важливість збереження перших весняних квітів. На завершення акції всіх учасників чекали солодкі призи та екскурсія Миколаївським зоопарком.
Одна з організаторів акції, керівник ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області» Тетяна Чичкалюк розповіла: «Зима нам у цьому році «допомогла» і прикрила первоцвіти снігом. Ось, наприклад, з’явилися первоцвіти в зоопарку, на підході крокуси. Всі, хто брав участь в акції, я сподіваюся, зрозуміли основний заклик, – зберігати первоцвіти для того, щоб навколо нас було гарно. І, якщо хтось дуже хоче помилуватися первоцвітами, то досить подивитися на світлинах, або з’їздити в місця, де вони ростуть. Але ні в якому разі їх не зривати».
За словами Тетяни Чичкалюк, це перша подібна акція в Миколаєві. Також, планується поїздка в якесь «секретне місце» на Миколаївщині, де росте велика кількість пролісків. Як зазначила професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування Інна Іртищева, – «первоцвіти – рослини, які символізують пробудження і оновлення життя після тривалої зими. Сумно, що саме ці квіти найбільше страждають від людини, їх набагато більше зривають у порівнянні з літніми травами та квітами. Саме це спонукало до проведення в нашому чудовому місті Миколаєві екологічної акції «Не зривай первоцвіти! Збережи красу весняної землі»».
Одна з учасниць акції, учениця Семенівської школи Арбузинського району Катерина Бойко поділилася своїми враженнями від акції. «У школі нас вчать берегти природу. Подолавши в ході акції такий довгий шлях, –зазначила Катя, – ми зрозуміли, що не варто зривати весняні квіти для букетів. Краще помилуватися ними в природі. Так ми збережемо первоцвіти і дамо їм шанс цвісти і радувати нас щовесни».
Організатори сподіваються, що основне гасло їхньої акції почуто.