Ізраїльські археологи під час розкопок в місті Давида, одному із найстаріших районів Єрусалима, виявили буллу і штамп з написами на івриті, вік яких оцінюється в 2600 років.
Як повідомляє Archaeology News Network, захоплююче відкриття було зроблено в місті Давида – на місці стародавнього міста періоду Першого і Другого єрусалимських храмів.
Археологи з управління у справах старожитностей Ізраїлю і Тель-Авівського університету знайшли буллу (відбиток печатки) і штамп з написами на івриті. Вік артефактів становить близько 2600 років. Вони були виявлені в руїнах громадської будівлі, ймовірно, зруйнованої в VI столітті до нашої ери.
Обпалені дерев'яні балки і численні обгорілі керамічні фрагменти свідчать про те, що будівлю знищив вогонь.
Відбиток печатки, що датується періодом Першого Храму, містить напис про те, що вона належала Натану-Мелех, слузі царя. Ім'я Натан-Мелех згадується в Біблії один раз – у другій Книзі царів. Людина з таким ім'ям описана як чиновник при дворі царя Йосії, який взяв участь в релігійній реформі, яку проводив цей правитель.
Титул «слуга царя» часто використовувався в Біблії для опису високопоставлених чиновників, близьких до правителя. Що стосується штампа, виготовленого з блакитного агата, то в тексті на ньому згадується ім'я Ікара, сина Матаньяху.
За словами доктора Менделя-Геберовіча, ім'я Матаньяху зустрічається в Біблії і на інших подібних артефактах, знайдених раніше. Але ім'я Ікар зустрінуте вперше. Вчені припускають, що він був великим землевласником.
Подібні штампи використовувалися при підписанні документів. Їх часто вставляли в перстні. У давнину штампи допомагали ідентифікувати особистість і статус власника.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»