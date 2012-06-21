Як повідомляє «Урядовий кур’єр» із посиланням на ВВС, знайдене поховання відноситься до одного з найбільших, які тільки були виявлені в Південній Африці. Пастух доглядав за могилами родичів, коли знайшов гігантську кістку.
54-річний Думангве Тьобека виявив величезний цвинтар динозаврів зовсім випадково. Повідомляється, що знахідку виявили в селі Кхемега Східно-Капській провінції. Про це чоловік розповів шкільному вчителеві географії і пенсіонеру, який захоплюється вивченням динозаврів. Вони припустили, що знахідка належить динозавру. Але вирішили все ж показати рештки фахівцям.
Після проведення перших аналізів стало зрозуміло, що кістка дійсно належить древнім ящурам. Причому вік решток становить від 145 до 200 мільйонів років. У ПАР прибула ціла делегація, до якої увійшли експерти з університетів Йоганнесбурга, Бірмінгема, Цюріха та Оксфорда. Розкопки тривали кілька тижнів. Після завершення стало ясно, що перед вченими гігантська ділянка землі розміром у 20 кілометрів, яка заповнена сотнями кісток.
Пастух став національним героєм у своєму рідному селі. Жителі населеного пункту вважають, що в усьому світі тепер дізнаються про таке місце, як Кхемега. Це дозволить молодому поколінню цікавитися наукою ще більше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»