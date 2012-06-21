Третину бюджету (75 тисяч гривень) для реалізації грандіозного проекту групи жінок з громадської організації «Акація» — тобто на перетворення підвалу місцевої школи в інклюзивний центр здоров'я в селі, допомогли зібрати місцеві жителі, підприємці, фермери. Решту суми активістки отримали завдяки участі у грантовій програмі Українського жіночого фонду.
«Прекрасний приклад мобілізації громади та супер-результат великого проекту Українського жіночого фонду. Сьогодні чула багато про підтримку від односельчан та від місцевої влади, про те як проект об'єднав людей і допоміг повірити в себе жінкам», — говорить представник Український Жіночий Фонду Яна Любимова.
За її словами, це тільки перша частина амбітного проекту, який реалізується в селі Денежникове Новоайдарського району Українським Жіночім Фондом за підтримки ООН Жінки.
Сьогодні сільський інклюзивний центр здоров'я – це родзинка села, його відвідує дуже багато людей, від школярів до людей пенсійного віку.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»