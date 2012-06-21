Фред і Леслі Хіггінс, сімейна пара з Шотландії, виграли в британській Національній лотереї близько £ 58 млн фунтів (близько $ 75 млн). Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на Sky News.
Фред і Леслі Хіггінс з шотландського міста Лоренсекерк зайшли в місцевий магазин, щоб перевірити результат розіграшу лотереї від 10 липня, проте мало не позбулися лотерейного квитка.
«Я передав його молодій людині, він пропустив його через автомат, який виявив, що він не є переможним. Після співробітник магазина розірвав його надвоє і викинув у кошик, як вони роблять зі всіма не виграними квитками.
Однак в цей час пристрій видав повідомлення, з якого випливало, що мені потрібно зберегти квиток, і продавець негайно дістав його з урни і передав мені », - розповів 67-річний пенсіонер Фред.
Як повідомляє телеканал, після отриманих грошей 57-річна Леслі звільнилася з роботи в порту, де вона була менеджером по роботі з клієнтами.
Першою покупкою Хіггінс, які перебувають у шлюбі 35 років, став кабріолет. Подружжя тепер подумує відправитися в подорож до Індії і Китаю, а також розглядає можливість покупки другого будинку на Барбадосі.
«Ми дуже раді виплатити Фреду і Леслі цю неймовірну суму. Дуже важливо упевнитися, щоб ми перерахували кошти законному власнику квитка, і в подібних ситуаціях може знадобитися деякий час для завершення всіх перевірок », - сказав представник компанії - організатора лотереї.
За даними британських ЗМІ, за останні 22 роки 4,600 жителів Сполученого Королівства стали мільйонерами завдяки участі в Національній лотереї.