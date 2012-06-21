Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Сильний сніг, хуртовина, пориви вітру — такими видалися минулі дні на Черкащині. Ускладнення погодних умов тут прирівняли до ІІ рівня загрози, тобто помаранчевого. Для упередження ускладнень дорожнього руху, 23 січня обласний оперативний штаб з попередження надзвичайних ситуацій прийняв рішення про тимчасове обмеження руху вантажного і громадського пасажирського транспорту на автомобільних дорогах області загального користування.
Для швидкого розчищення доріг у межах області залучили до робіт багато важкої техніки. Пожежно-рятувальні підрозділи надавали допомогу у звільненні автомобілів, які потрапили до снігових заметів, звільнено чимало легкових автомобілів. Зокрема, у селищі Чорнобай рятувальники звільнили зі снігового полону автомобіль швидкої медичної допомоги.
Протягом ночі на 23 січня на ліквідації засніженості та слизькості на дорогах загального користування державного значення працювали понад 80 одиниць спецтехніки та механізмів підрядних організацій Служби автомобільних доріг у Черкаській області. За ніч на обробку дорожнього покриття використано понад 320 тонн піщано-соляної суміші. Особлива увага приділяється автошляхам міжнародного значення - М-05 Київ-Одеса та М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка.
Вулиці та шляхи обласного центру від снігу очищають понад 40 одиниць снігоприбиральної техніки. Аби запобігти утворенню ожеледі і так званих «накатів» на автошляхах, їх обробляють сіллю та соляними розчинами. Ускладнюють прибирання прибудинкових територій та автошляхів залишений транспорт біля під’їздів та обабіч доріг. Через це спеціалізована техніка подекуди не може розчистити проїжджі частини у повному обсязі.
Проте міські служби з прибиранням такої величезної маси снігу не справляються. Ще з минулого снігопаду в місті залишилися неприбрані вулиці та під’їзди. Травматологічне відділення Третьої міської лікарні, яка в основному приймає пацієнтів з забиттями та переломами, залишається переповненим. А тут зима додала нових клопотів. Директор приватного підприємства, яке займається розчисткою вулиць, Андрій Бортник пояснює: щоб приватник прибирав тротуари, треба внести зміни в правила благоустрою, вказавши території, які можуть прибиратися за кошти міського бюджету.
Якщо центральні вулиці ще так-сяк розчищають, то провулки та віддалені кутки міста ще довго лишатимуться у снігових заметах. Городяни з лопатами в руках під час перепочинку від прибирання снігової навали ностальгічно згадують «добрі старі часи», коли й техніка нібито була, й провулки навіть після великих снігопадів були прохідними.