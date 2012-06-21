Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Загазоване повітря та постійні затори на дорогах – типова ознака будь-якого великого міста. І Київ, на жаль, не виняток. Хоча, мабуть, чимало водіїв автівок у вихідний день із задоволенням пересідають за кермо велосипедів, віддаючи данину здоровому способу життя. Та чи відважаться вони хоча б раз поїхати велосипедом саме на роботу?
Можливість спробувати це зробити, та ще й не наодинці, киянам планують надати 13 квітня 2018 року представники Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації разом членами Асоціації велосипедистів Києва, які повідомляють про це на своїх сторінках у соцмережі Фейсбук:
Отже, в цей день усіх бажаючих запрошують взяти участь у флешмобі «Велосипедом на роботу», який відбудеться з 8:00 до 10:00 ранку. Взяти участь у заході можна як самому, так і разом з родиною, друзями чи колегами. Можна навіть створити цілу корпоративну команду. Адже спільні заняття спортом завжди єднають людей та підсилюють корпоративний дух.
«Їзда на велосипеді не лише збільшує рівень гормонів щастя, підвищує життєвий тонус і продуктивність, але й покращує якість життя людей у місті. Для бізнесу це чудова можливість для тімбілдінга і створення позитивного корпоративного іміджу. Для міста – створення умов для пересування велосипедом зменшує затори, шкідливі викиди в повітря та витрати на охорону здоров'я. Весняний день «Велосипедом на роботу» уже став доброю традицією, яка популяризує серед жителів Києва велосипед як вид транспорту», – значила директор Асоціації велосипедистів Києва Анастасія Макаренко.
Вже традиційно учасників флешмобу очікуватиме на Майдані Незалежності (біля пам’ятника Архангелу Михаїлу) сніданок із кавою, фото на згадку і конкурси:
♦ «Best Corporate Team», в якому переможе найчисленніша корпоративна вело колона;
♦ конкурс на найкращий діловий «лук» серед усіх учасників та учасниць заходу.
Наразі свою участь у флешмобі підтвердили понад 250 киян – любителів велосипедів, інтерес до заходу виявили майже 1000 користувачі інрнет-мережі.