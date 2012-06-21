Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі машинобудівного коледжу Сумського державного університету презентовано концепцію підготовки фахівців за дуальною формою – одну з перших в Україні.
Як наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко, цей масштабний проект став можливим завдяки тісній співпраці влади, освіти і бізнесу, які об’єднали не тільки зусилля, а й гроші.
Так, на створення навчального центру «Нове життя» залучено кошти з чотирьох джерел: 4 мільйони гривень з державного бюджету, по 2 – бюджетів області та міста, 3 мільйони – групи компаній «Технологія».
За словами директора коледжу Миколи Антикова та генерального директора ТОВ «Гуала Кложерс Україна» Володимира Зайця, вже модернізовано навчальні програми, оновлено літературу, укладено три договори на проходження практики з підприємствами «Технологія», ТОВ «Гуала Кложерс Україна» та «Гуалапак Україна».
У найближчих планах – облаштування сучасних лабораторій та класів, стажування викладачів і спеціалістів, отримання ліцензії від Міністерства освіти і науки.
Як наголошували учасники презентації, основне призначення освітньої новинки – усунути недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням сучасних вимог роботодавців.