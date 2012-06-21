Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Обласний центр Суми поступово збільшує кількість пасажирської техніки у комунальному підприємстві «Електроавтотранс».
Ось і цими днями автопарк поповнили чотири нових автобуси середньої місткості, придбані за кошти міського бюджету на суму майже 8,5 мільйона гривень. Кожен укомплектований відеокамерою, GPS-навігатором, а в кабіні водія встановлений кондиціонер.
Три автобуси будуть задіяні на новому маршруті, який з’єднає вулиці Косівщинську та Прокоф’єва, один – підсилить наявні.
За словами міського голови Олександра Лисенка, місто і надалі посилюватиме увагу до роботи комунального транспорту, який потрібний і вигідний насамперед пенсіонерам, студентам, учням, представникам інших соціальних категорій.
Так, упродовж 2016-2017 років за кошти міського бюджету закуплено 17 автобусів і 4 тролейбуси, що дозволило поліпшити якість пасажирських перевезень.
У планах – придбання автобусів великої місткості, які б скоротили інтервал руху і розвантажили найбільш «напружені» маршрути.
Як повідомив очільник міста, підготовлено повний пакет документів і отримано позитивний висновок на отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку на придбання комунального транспорту.
Купуючи нову техніку, комунальники дбають і про наявну. Торік на базі підприємства ремонтники капітально полагодили два тролейбуси, а цього року виконали середній ремонт трьох.
До кінця року тут планують оновити ще три одиниці елетротехніки.