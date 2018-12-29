Під час інциденту у Азовському морі, після якого в Україні ввели воєнний стан, потрапили в полон 24 українські моряки, троє поранені. Серед полонених опинився і 20-річний сватівчанин Євгеній Семидоцький. Він був матросом буксиру «Яни Капу», того самого, який протаранив російський корабель поблизу Керченської затоки ранком 25 листопада.
У Сватовому жваво обговорюють події, що сталися, і, природно, долю юного земляка. Радіють, що навіть всупереч тому, що військового моряка з рейдового буксира «Яни Капу» утримують у двомісній камері з обвинуваченим в іншій кримінальній справі, Євген навчає того українській мові. Про це розповів його російський адвокат Микола Полозов.
Днями на місцевому Інтернет сайті «Сватове.Сity» проведено голосування за кандидатуру «Людини року-2018». І серед 11 номінантів конкурсу, серед яких були кандидатури громадських діячів, священослужителя, аграріїв, лікарів, бібліотечних працівників, саме за Євгена Семидоцького проголосувало 1 127 людей – тобто найбільше.
«Отримання оцього звання для Євгена, на мою думку, буде моральною підтримкою»,–каже про голосування місцева жителька, волонтер Валентина Сурмак. Це саме вона запропонувала до конкурсу кандидатуру Євгена Семидоцького. З нею погоджується Любов Драгун, директор місцевої школи № 2, де Євген навчався до 9 класу. Вона згадує, що той приїжджав у гості у травні цього року, і всі його радо зустрічали. Тож взимку, після того, як вчителі та учні дізналися зі ЗМІ про те, що Євген потрапив у полон, усі підтримували його кандидатуру під час 8-денного голосування в конкурсі «Людина року». А головний редактор сайту Ольга Найдьонова підкреслює, що за Євгена голосували не тільки мешканці Сватового, а й люди з усієї України.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»