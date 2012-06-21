«У чоловіка відмовили ноги та він замерзає на дачі». Із таким зверненням на лінію 102 зателефонувала стурбована жінка, повідомляє управління Патрульної поліції.
Як з'ясувалося, близько опівдня її чоловік поїхав перевірити дачний будинок. Через декілька годин він зателефонував дружині та сказав, що йому стало зле, ноги його не слухаються, він лежить на землі та замерзає. Після цього телефон вимкнувся та на зв’язок 72-річний чоловік вже не виходив.
Через стрес жінка не змогла пояснити, де саме знаходиться дачний будинок, тому інспектори вирішили посадити її до службового автомобіля та разом вирушили на пошуки.
На в’їзді до дачного кооперативу стало зрозуміло, що через снігові замети проїхати автомобілем не вдасться. Решту шляху патрульні долали пішки. Діда знайшли на подвір’ї. Патрульні викликали бригаду медиків, завдяки їх обладнанню інспектори доставили дідуся до карети швидкої. Лікарі доставили чоловіка до лікарні, однак від госпіталізації він відмовився. Наступного дня жінка знов зателефонувала на лінію 102, але цього разу вже для того, аби висловити щиру вдячність за порятунок чоловіка.
Погіршення погодних умов, яке триває на Луганщині, вимагає від людей особливої обережності. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з 1 грудня минулого року на Луганщині через переохолодження загинуло 17 людей. При цьому, за даними ДСНС, від початку 2019 року з симптомами переохолодження за допомогою зверталися четверо людей.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»