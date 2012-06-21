Політ індійської автоматичної станції «Чандраян-2» до Місяця з самохідним апаратом на борту поки запланований на травень поточного року. Про це повідомив журналістам глава Індійської організації космічних досліджень (ISRO) Кайласавадіву Сіван.
«У травні ми збираємося запустити місію PSLVC-46, за якою підуть PSLVC-47 і «Чандраян-2», – цитує Сівана газета Hindustan Times. Глава індійського космічного відомства не повідомив інших подробиць.
Перші дві місії – це виведення на орбіту супутників за допомогою ракет-носіїв сімейства PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), «Чандраян-2» – це місячна експедиція.
Раніше планувалося, що старт цієї місії до супутника Землі може відбудуться в квітні 2019 року. Це вже не перше перенесення початку експедиції, спочатку очікувалося, що індійська автоматична станція відправиться до Місяця в квітні 2018 року. Але потім було оголошено, що місія переноситься на жовтень 2018 року, потім на січень 2019 року, а пізніше на квітень 2019 року. Причини перенесення експедиції офіційно не повідомляються.
Апарат «Чандраян-2» повинен продовжити індійську місячну програму, яку почав апарат «Чандраян-1», відправлений до супутника Землі у 2008 році. Якщо «Чандраян-1» був орбітальною станцією, то апарат «Чандраян-2» – набагато складніший проект, який передбачає посадку на супутнику Землі і доставку на її поверхню невеликого індійського місяцеходу, який повинен пропрацювати на місячній поверхні не менше одного місячного дня (14 земних діб).
Досі тільки США, Росія, Китай та Ізраїль змогли здійснити м'яку посадку апаратів на поверхню Місяця.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»