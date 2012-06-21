Туреччина може дозволити українцям в'їзд на свою територію за українськими паспортами. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі «Право на владу» на телеканалі «1+1».
«Можу сказати, що ми почали серйозну розмову про це (в'їзд у Туреччину за внутрішнім паспортом, – ред.) з нашими турецькими друзями, можливо, це запрацює найближчим часом», – заявив Клімкін.
Міністр зазначив, що розраховує на якнайшвидший результат у переговорах, однак не може назвати точних дат. Крім того, він розповів, що з Білоруссю також «мова йде про можливість перетину кордону по внутрішніх картках-паспортах».
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» з українським паспортом можна їздити без віз у 87 країн світу. Таку інформацію оприлюднили укладачі рейтингу «Global Passport Power Rank 2017».
Найвпливовішим визнали німецький паспорт. Він дозволяє безвізовий в'їзд до 157 країн. Друге місце посіла Швеція та Сінгапур. Громадяни цих держав без віз можуть відвідувати 156 держав. Далі йдуть Данія, Фінляндія, Франція, Іспанія, Швейцарія, Норвегія, Великобританія і США (відповідно – 155 держав). А от на останньому місці в рейтингу – афганський паспорт (лише 23 країни без візи).