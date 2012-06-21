Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницька міська рада взялася спростити регуляторне середовище, що сприятиме розвитку підприємництва і міста загалом.
«Завдання міської влади створити зручні умови для ведення бізнесу, який в свою чергу надаватиме та створюватиме якісні послуги і товари, отримуватиме прибуток і чесно сплачуватиме податки до місцевого бюджету», — зазначив заступник міського голови Владислав Скальський.
У міській раді відбувся базовий тренінг «Розвиток підприємництва та регуляторна політика: загальні засади та підходи», учасники якого обговорили успішні європейські практики регуляторної політики у галузі підприємницької діяльності.
З залученням експертів у місті напрацьовується відкрита регуляторна платформа. «Ми прагнемо, щоб Вінниця стала першим містом в Україні, де ефективно запрацює спрощений режим регулювання бізнесу. Збалансована діяльність, високий рівень зайнятості та активізація бізнесу – ось що ми отримаємо у результаті», — сказав директор департаменту економіки та інвестицій міської ради Віталій Погосян.