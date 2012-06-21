Рідкісну золоту монету із зображенням римського імператора Нерона виявили під час археологічних розкопок за межами Старого міста в Єрусалимі. Монету знайшли під час розкопок проекту «Гора Сіон».

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Знахідка монети Нерона особливо важлива, тому що її виявили на наукових розкопках, і в конкретному місці.

«Ця монета є винятковою, оскільки вперше в Єрусалимі знайшли монету такого типу», –йдеться у прес-релізі UNC-Charlotte. «Такі рідкісні монети зазвичай зустрічаються тільки у приватних колекціях. А монета у приватній колекції не дає чітких доказів, де і коли її знайшли».

Монета називається aureus – це стандартна золота монета Стародавнього Риму, на її лицьовому боці (дивіться фото), зображено портрет Нерона та напис «NERO CAESAR AVG IMP» (Нерон Цезар Август Імператор). Нерон був римським імператором з 54 до 68 р. н.е. На зворотньому боці монети Нерона зображено дубовий вінок, що символізує корону, з літерами «EX SC» («Ех-Senatus Consulto» – за рішенням Сенату»), а також напис» PONTIF MAX TR P III «(Pontifex Maximus Tribunicia Potestas III)

«Pontifex Maximus буквально означає «великий будівничий», «великий жрець (Великий понтифік)», найвища релігійна посада Стародавнього Риму. Повністю титул імператора читався так: «Імператор Нерон Клавдій Цезар Август Германік, Великий понтифік, наділений владою трибуна 14 разів, владою імператора 13 разів, п'ятикратний консул, Батько вітчизни». Клавдій – ім’я прийомного батька Нерона, а Германік – ім’я дідуся», – пояснила значення напису Джейн Санскініто, доктор філософії, яка спеціалізується на римській і візантійській нумізматиці в Пенсільванському університеті.

Напис Tribunicia Potestas III є дуже важливим, він вказує на те, що Нерон третій рік поспіль був трибуном, а так як Нерон став імператорм у 54 році н.е, то монету ймовірно відчиканили у 56 або 57 році н.е., залежно від місяця. Нерон став імператором у 17 років, на монеті він зображений у молодому віці. Коли ця монета карбувалася йому було 20 або 21 рік.

Монету знайшли біля руїн вілли першого століття, де жили єврейські священнослужителі.

«Немає точних історичних джерел того чи за свого правління Нерон відвідував Єрусалим. Але монета Нерона, знайдена на горі Сіон, вказує на присутність тут римлян, адже в цей час Юдея була римською провінцією.

Монету викарбували в Римі (у цей час в імперії було всього два монетних двори, один у Римі, інший у Ліоні). Мабуть монета тривалий час подорожувала доки опинилася в Єрусалимі. Золоті монети того часу, були введені в обіг як військова плата, так що, ймовірно, кілька разів aureus змінював господаря, перш ніж опинився у єврейських священиків», – йдеться в дослідженні.

Через десять років після того, як монету Нерона було викарбувано, у 66 році н.е. в Іудеї розпочалося Перше єврейське повстання. У 67 році Нерон відправив генерала Веспасіана (який потім став імператором у 69 році), щоб придушити повстання. Римляни придушили повстання у 70 році зруйнувавши і спаливши храм Ірода.