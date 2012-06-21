Наразі існує план заходів на виконання рекомендацій Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, який уряд прийняв у грудні 2016 року. Він був розроблений після першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року.
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«Імплементація міжнародного законодавства в цілому, зокрема, Конвенції про права людей з інвалідністю в українське законодавство, це не просто важлива річ, яку ми всі з вами повинні зробити, – сказав оглядачу «Урядового кур’єра» голова ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних людей з інвалідністю» Володимир Петровський. – Це те зобов’язання, яке офіційно взяла на себе держава Україна. Щоправда, на моє переконання, досі немає суттєвих зрушень у виконанні Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю».
На жаль, в українському законодавстві відсутні механізми, які надають можливість імплементації міжнародного законодавства і права. Ми чекаємо, щоб існуючі закони працювали та захищали людей з обмеженими можливостями.