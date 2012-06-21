Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Близько двох десятків українських медійних та правозахисних організацій виступили із вимогою негайної зустрічі представників ОБСЄ та Міжнародного Червоного Хреста із журналістом Станіславом Асєєвим, який був заарештований «міністерством державної безпеки «ДНР» і вже більше року перебуває в неволі у Донецьку. Звернення адресоване міжнародним урядовим і неурядовим організаціям, профільним інститутам, дипломатичним представництвам в Росії та Україні і закликає докласти всіх зусиль для організації зустрічі з журналістом, аби з’ясувати стан його здоров’я та умови тривалого утримання в неволі. Поштовхом для цього стало недавнє інтерв’ю Станіслава Асєєва на каналі «Росія 24», в якому ув’язнений журналіст і блогер зізнався, що, працюючи на українські спецслужби, шпигував на користь України, а ще… воював у батальйоні «Донбас»…
Журналіст тривалий час мешкав у окупованому Донецьку, писав для деяких українських видань матеріали про реальне життя в самопроголошеній «республіці», а також вів блог під псевдонімом Стас Васін. У червні 2017 року проросійські бойовики таки «вирахували» його і, затримавши, відразу ж звинуватили у шпигунстві. Весь цей час відтоді надходила інформація, що до журналіста застосовують фізичні тортури, аби він публічно визнав свою провину і розповів про роботу на «Головне розвідувальне управління України». Саме таке «резонансне» зізнання на камеру російського ТБ і показали сусідські пропагандисти-садисти… Хоча всі хто знає Стаса і бачив згадані постановочні кадри, зайвий раз переконалися в тому, що свідчення проти самого себе із бранця жорстоко вибивали силою.
Українські медійні організації закликають засудити випуск подібних матеріалів і визнати їх абсолютно недоречними в сучасному демократичному суспільстві. А Міжнародна федерація журналістів, членом якої є й Спілка журналістів РФ, на думку авторів звернення, повинна виступити проти використання ЗМІ як інструмента пропаганди та сприяння конфліктам і грубим порушення міжнародного права.
У заяві також наголошується, що інтерв’ю із Станіславом Асєєвим ні в якому разі не можна вважати журналістськими матеріалом, оскільки в ньому нічого не сказано про умови утримання бранця, його доступ до можливостей захисту, стан здоров’я та наявність хоч якихось реальних доказів «злочину», в якому якого звинувачують.
«Ми маємо причини допускати, що для запису «зізнання» журналіста Станіслава Асєєва до нього були застосовані методи психологічного і фізичного впливу. Підготовка і випуск подібних медіасюжетів з моральної, етичної та правової точок зору є несумісними з роллю медіа в демократичному суспільстві», – йдеться у зверненні.