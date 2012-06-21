Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Протягом двох днів в Ужгороді лунали пісні, звивалися в запальних танцях пари, звучали горді вигуки «Нумо, ромале!». Це веселилися і заряджали всіх своїми емоціями роми, які відзначали Міжнародний ромський день.
Розпочали свято урочистою ходою центром міста, йдучи у різнобарвних національних костюмах. На Православній набережній за традицією запалили свічки. Потім спустили у річку вінки з квітів як символ єднання ромів у всьому світі.
На сцені Закарпатського обласного академічного українського музично-драматичного театру із Міжнародним ромським днем представників цієї національної меншини привітав голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Одягнений у традиційну ромську сорочку, він зазначив: «Без ромської громади неможливо уявити Закарпаття, адже в нашій області проживає половина ромів усієї України. Відзначаючи це міжнародне свято, ми в першу чергу привертаємо увагу до питання інтеграції ромів в українське суспільство. І з радістю констатуємо, що цього року різні ромські організації вперше об’єдналися з нагоди свята й діють, як єдине ціле».
Відбувся великий концерт, в якому виступили музично-хореографічні, а також церковні дитячо-юнацькі колективи з Ужгорода і області. З рук Геннадія Москаля представники громадських об’єднань та інші діячі, які беруть активну участь у збереженні та розвитку ромської культури, отримали почесні відзнаки, грамоти та подяки.