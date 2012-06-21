Шахтарі в Західній Австралії виявили дві величезні інкрустовані золотом кварцеві брили, кожна з яких оцінюється у мільйони доларів.
Про це повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Найбільший знайдений екземпляр вагою 95 кг (210 фунтів) містить понад 2400 унцій золота (майже 68 кілограм), сказав канадський геолог з компанії RNC Minerals.
Компанія RNC Minerals заявила, що минулого тижня на шахті недалеко від Калгурлі шахтарі видобули золота вартістю майже на 15 мільйонів латів (9 мільйонів фунтів стерлінгів або 11 мільйонів доларів).
«Люди дуже рідко знаходять самородки в золотих копальнях, зазвичай вони менші декількох унцій. Із шахт добувають всього лише два грами золота на тонну породи. Це надзвичайно рідкісна знахідка і дуже захоплююча», – сказав професор Сем Спірінг, директор Школи шахт Західної Австралії в Університеті Кертін.
Він також сказав, що частинки золота часто занадто малі, щоб їх помітити людським оком.
В червні компанія RNC Minerals натрапила на золоту жилку, розташовану на глибині 500 метрів (1,600 футів) під землею, після виявлення слідів золота на поверхні.
За словами головного виконавчого директора компанії RNC Minerals Марка Селбі найбільші брили, інкрустовані золотим піском, продадуть на аукціоні в якості найрідкісніших будь-коли знайдених екземплярів для колекціонерів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»