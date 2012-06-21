Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Всесвітньо відома американська фірма General Electric та Крюківський вагонобудівний завод підписали угоду про локалізацію виробництва тридцяти локомотивів TE33A, повідомляє «Економічна правда» з посиланням на прес-реліз американської компанії.

«Початок локалізації є важливим кроком для нашої компанії в Україні і безпосереднє залучення місцевих виробників є найважливішим компонентом успіху… Ми також щасливі, що ми уклали договір з КВБЗ, який забезпечить локалізацію першим локомотивам GE, що поставлятимуться для Укрзалізниці», — зазначив Девід Кокс, генеральний менеджер GE Transportation з питань постачань та логістики.

Поки що американська сторона повідомляє, що фінальна стадія виробництва локомотивів ТЕ33А для Укрзалізниці розпочалася у травні на заводі GE Transportation в м. Ері, штат Пенсільванія, і поставки стартують вже в цьому році. Як повідомив глава ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько в інтерв’ю Liga.net, перший американський локомотив має прибути до Одеси у серпні. Тобто, коли виробництво переїде до України, поки що невідомо, але вже ці тепловози, як повідомляється, міститимуть 10% деталей українського виробництва – вже щось…

Локомотив TE33A оснащений 12-циліндровим двигуном GE серії Evolution потужністю 4500 кінських сил, який забезпечує високу продуктивність, більшу універсальність з меншою вартістю життєвого циклу та з підвищеною надійністю при великовантажному транспортуванні. Вартість такого локомотиву для України, за інформацією ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», становить 4,68 млн доларів (з ПДВ).

У порівнянні з існуючим українським парком, локомотиви TE33A значно зменшать шкідливі викиди, заощадять витрати на паливо, а також суттєво збільшать інтервали між проведенням технічного обслуговування.

Нагадаємо, у лютому 2018 року корпорація GE підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ «Укрзалізниця» на 1 млрд доларів. Перший її етап передбачає постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. На даному етапі GE буде використовувати українську сигнальну радіосистему та певні елементи кабіни.

Загалом сума контракту на першу партію тепловозів становить 140 млн доларів з ПДВ. З них 30% УЗ заплатить авансом, а за 70% суми «Укрексімбанк» придбає на власний баланс тепловози і віддасть їх у лізинг на 15 років. Лізингова угода номінована у гривнях.

Це означає, що за тепловози УЗ буде вимушена суттєво переплатити у зв’язку з використанням кредитних грошей, адже вартість гривні, враховуючи облікову ставку НБУ на момент підписання контракту, була досить високою. Хоча відсоткову ставку в УЗ не називають, вона не може бути нижчою за облікову ставку НБУ. Отже, за обслуговування лізингу УЗ буде платити не менше 16 – 18% річних, що значно дорожче такого самого кредиту, взятого в Америці у доларах.

На другому етапі американці повинні поставити протягом семи років 150 – 175 тепловозів. На цьому етапі українська сторона наполягатиме на використанні вже 40% українських деталей. Рамкова угода також передбачає можливість майбутньої співпраці у сфері обслуговування та модернізації наявного рухомого складу, зокрема дизельних тепловозів серії 2М62 та 2Е10.