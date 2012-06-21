Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі відбувався концерт відомого актора і співака Вахтанга Кікабідзе, який зараз здійснює тур містами України. Під час свого двогодинного виступу перед мешканцями приморського міста в Українському домі 80-річний актор виконав пісні, які свого часу принесли йому найбільшу популярність. Причому співав він не тільки грузинською та російською мовами, адже, наприклад, пісню «Червона рута» виконав українською та грузинською мовами.
А під час коротких пауз на екрані демонструвалися уривки з художніх фільмів, де знімався Вахтанг Кікабідзе: «Не журись!», «Міміно», «Зникла експедиції», «Будь здоровий, дорогий!» та інші. За словами актора, він із задоволенням приїжджає виступати до України, а ось у містах Росії припинив концерти з 2008 року після агресивного нападу і розв’язання «старшим братом» російсько-грузинської війни. «Просто сказав, що більше туди не поїду. А коли хочу російською мовою співати, приїжджаю до України і співаю», – каже він.
Насамкінець концерту глядачі зустріли оваціями одну із найбільш знакових пісень грузинського виконавця «Мої роки – моє багатство». А той у свою чергу пообіцяв приїхати до Маріуполя і виконати цей твір ще й на своє 90-річчя.