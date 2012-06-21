Вчені з Афінського національного університету в Греції проаналізували вплив різних чинників на здоров'я і з'ясували, що рідкісний перегляд телевізора і регулярне вживання сніданків здатні знизити ризики появи хвороб серця та інсульту, пише EurekAlert !.
В ході дослідження аналізувався спосіб життя 2 тисяч осіб у віці від 40 до 99 років. Вчені стежили за впливом факторів навколишнього середовища на стан артерій.
В ході експерименту визначалася швидкість поширення пульсової хвилі в артерії стегна і товщина внутрішньої частини артеріальної стінки (чим більше на ній відкладень, тим вище ризик розвитку інсульту).
Для першого етапу дослідження учасників розділили на три групи відповідно до кількості годин, проведених за переглядом телебачення в тиждень: невелика кількість (сiм годин і менше), помірна кількість (7-21 год) або високу (більше 21 години).
З'ясувалося, що у людей, які часто дивляться телевізор і ведуть сидячий спосіб життя, ймовірність появи бляшок у кровоносних судинах в два рази вище, ніж у тих, хто дивиться ТБ менше, а також проявляє фізичну активність.
Так, у добровольців з третьої групи ризик гіпертензії в порівнянні з учасниками з першої виявився на 68% вище, а ризик появи діабету – на 50%.
У другій частині експерименту учасників розділили на три групи в залежності від того, скільки калорій вони споживали на сніданок.
Виявилося, що вживання високоенергетичного сніданку, що включає молоко, сир і пластівці, покращує стан артерій. У 15% людей, які пропускають сніданок, виявлялася жорсткість артерій.
«Вживання сніданку, що становить понад 20% від загального щоденного споживання калорій, може мати таке ж або навіть більше значення, ніж раціон людини в цілому», – зазначив один з авторів дослідження Сотіріос Цаламандріс.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»