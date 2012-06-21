Британські вчені дійшли висновку про те, що пізній сніданок у тандемі з раньою вечерею допомагають ефективніше боротися із зайвою вагою.
Суть їх дослідження полягала в тому, щоб простежити, як впливає зміна часу прийому їжі на метаболізм, а також ймовірність розвитку діабету і захворювань серцево-судинної системи. Експеримент тривав 10 тижнів. Його учасниками були добровольців, вік яких становив 29-57 років. Дев'ять випробовуваних снідали на 90 хвилин пізніше звичного для них часу, при цьому їхня вечеря починалася на півтори години раніше. Інші дев'ять учасників експерименту харчувалися за звичним графіком. Випробовувані не змінювали раціон харчування в ході експерименту.
Ті, хто змінив години прийому їжі, скинули вдвічі більше зайвих кілограмів, ніж інші учасники контрольної групи. Також вони повідомили про зниження апетиту.
Дієтологи також повідомили, що грамотно складений графік харчування знижує ризик ожиріння, що, в свою чергу, дозволить уникнути навантаження на серце. Вчені планують проведення більш масштабних експериментів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»