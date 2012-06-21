Канадські вчені з Гуелфського університету в Онтаріо з'ясували, що вживання молока на сніданок призводить до підвищення почуття ситості і знижує рівень глюкози в крові. Це в свою чергу захищає від ризику розвитку цукрового діабету і ожиріння.
Фахівці провели експеримент, результати якого опубліковані в журналі Journal of Dairy Science.
У дослідженні взяли участь 32 добровольців, яким пропонувалося вживати на сніданок тарілку пластівців і 250 мл молока. Попередньо учасників розділили на три групи. Першим давали жирне молоко з підвищеним вмістом білка, другим - з нормальним, а третім - розбавлене водою молоко.
За день у добровольців кілька разів вимірювали рівень глюкози в крові. З'ясувалося, що вживання багатого білком молока знижує рівень цукру в крові і сприяє виробленню гормону, який уповільнює процес травлення. Завдяки цьому довше зберігається відчуття ситості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»