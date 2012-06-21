Німецькі вчені з'ясували, що овес і вівсяна каша з нього не тільки зміцнює імунітет, але в деяких випадках здатна замінити ліки, а також є профілактикою появи деяких захворювань. Вживаючи щоденно цей продукт, можна створити в шлунку безпечне середовище, яке забезпечить захист від небезпечних бактерій.
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За словами Франціски Рубін, вводячи вранці в свій раціон традиційну вівсяну кашу можна захистити організм від багатьох хвороб. Всього одна тарілка допоможе нормалізувати масу тіла, знизить не тільки артеріальний тиск і рівень холестерину, а й усуне ризик розвитку пухлин кишківника.
Важливо вживати саме вівсяні висівки, так як просто пластівці не мають такого ефекту на людський організм. Потрапляючи всередину, вівсяні висівки знімають синдром роздратованого кишківника, так як обгортають його захисною плівкою. Вона зменшує дію шлункового соку на стінки при підвищеній кислотності і заспокоює його.
Не менший ефект має і вівсяний чай. Він здатен замінити ліки, лимони, лимонне масло, а також часник і цибулю.
Щоб підтримати здоров'я, потрібно віддавати перевагу цільнозерновим продуктам, які проходять мінімальну переробку. Це стосується не тільки вівсяної каші.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»