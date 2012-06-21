Американські та англійські вчені виявили додаткові гени, що розділяють людей на «сов» і «жайворонків». Їх експресія відбувається найчастіше в сітківці ока і мозку. Експерти провели дослідження за участю 700 тисяч осіб в США і Великобританії. Досвід показав, поділ людей на «сов» і «жайворонків» генетично обумовлений. Причому зсув відбувається найчастіше приблизно на півгодини. В ході експерименту помітили 351 ген, який відповідає за сон, а не 24, як вважали досі.
За словами вчених, «совам» жити важче. Вони змушені спати в темний час доби через індивідуальні особливості організму. Такий режим негативно позначається на їхньому здоров'ї. Навіть якщо генетично людина пізно прокидається і не відпочиває допізна, це може погано позначитися на самопочутті. При недостатньому нічному сні загострюються психічні недуги, такі як шизофренія.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»