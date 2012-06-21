Вчені з Массачусетського технологічного інституту отримали знімки астероїда Паллада, що нагадує своєю формою м'ячик для гольфу. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

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Кратери, якими поцяткована поверхня астероїда Паллада, відкритого ще в 1802 році, і дали йому прізвисько «м'ячика для гольфу». Паллада є третім за величиною об'єктом у поясі астероїдів і за розмірами має приблизно 1/7 розміру Місяця. Протягом століть астрономи помічали, що астероїд обертається по значно нахиленій орбіті в порівнянні з більшістю об'єктів у поясі астероїдів. Причина цього нахилу залишається загадкою для вчених.

Незважаючи на те, що астрономи вивчали астероїд з початку XIX-го століття, ці знімки стали першими, які настільки детально відображають його поверхню.

Зображення Паллади були отримані за допомогою інструменту SPHERE на дуже великому телескопі (VLT) Європейської південної обсерваторії, яка має чотири телескопи, кожен з яких обладнаний восьмиметровим дзеркалом. Обсерваторія розташована в горах Чилі.

У статті вчені з MIT вперше опубліковали докладні зображення Паллади, зокрема і яйцеподібну поверхню астероїда.

Астрономи вважають, що така поверхня Паллади є результатом перекошеної орбіти астероїда: у той час, як більшість об'єктів в поясі астероїдів рухаються приблизно по одній і тій же еліптичній траєкторії навколо Сонця, так само, як машини на гоночній трасі, а орбіта Паллади така, що астероїд кожен раз повинен пробиватися крізь пояс інших астероїдів під певним кутом. Будь-які зіткнення, які Паллада зустрічає на своєму шляху, приблизно в чотири рази більш руйнівні, ніж зіткнення між двома астероїдами на одній орбіті.

«В астероїда Паллада у два-три рази більше зіткнень, ніж в Церері або Весті, і його похила орбіта – пряме пояснення дуже дивної поверхні, яку ми не бачимо ні на одному з двох інших астероїдів», – кажуть вчені.

На зображеннях астероїда був виявлений масивний ударний басейн на екваторі – майже 248 миль у поперечнику. На думку вчених кратер утворився в результаті зіткнення з космічною скелею завбільшки у 18 миль майже 1,7 мільярда років тому. В результаті зіткнення фрагменти астероїда потрапили в космос. Вчені кажуть, що саме ці фрагменти можна побачити позаду астероїда.

Також вчені вважають, що в південній півкулі Паллади можуть бути значні запаси солі, що видно на дуже яскравій плямі на знімках. На їхню думку, астероїд складається з суміші водяного льоду і силікатів. З часом внутрішня частина астероїда розтанула, а гідратовані силікати утворили сольові відкладення.

Як пояснили вчені, майбутні місії, відправлені до астероїда зможуть більше розповісти про поверхню Паллади і походження цієї яскравої загадкової плями.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені показали анімацію про розмір Всесвіту. Всесвіт настільки великий, що його розміри важко собі уявити. Дивлячись на нічне небо, легко прийти у захват від побаченого. Але зірки на нічному небі – лише маленька частинка, кілька тисяч з сотень мільярдів від того, що знаходиться в нашій галактиці, Чумацькому Шляху. Чумацький Шлях – лише одна-однісінька галактика з трильйонів, яка є у Всесвіті. Вона простягається в усіх напрямках приблизно на 46 мільярдів світлових років. Але Всесвіт продовжує розширюватися. З'являються нові зірки, космос еволюціонує.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»