Баклажан назвали одним із найкорисніших овочів. Вчені зібрали всі дані про його властивості, після чого закликали людей, що піклуються про здоров'я, включити плід в раціон.
Перше, що відзначають експерти, баклажан багатий клітковиною, вітамінами C і K, а також мінералами. Також у плоді багато антиоксидантів, вони бережуть організм від шкоди, якої завдають вільні радикали.
Крім того, овоч допомагає в боротьбі проти найстрашніших хвороб: раку і серцево-судинних патологій. Від онкології плід береже завдяки наявності з'єднання SRG, яке знищує злоякісні клітини. Користь серцю баклажан приносить, так як знижує холестерин.
Для тих, хто обтяжений зайвою вагою, експерти рекомендують баклажанову дієту. При ній овоч додають в кожну страву. Суть в тому, що баклажан робить страву ситною, а калорій містить мало.
Останньою родзинкою баклажана є його смак: у різних стравах він буде різним.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»