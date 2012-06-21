Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці 26 січня цього року у молодіжному центрі «Квадрат» відбудеться Перший Всеукраїнський тренінг від академії професійного велогонщика Ярослава Поповича. Він – найкращий молодий гонщик «Тур де Франс – 2005», третій призер «Джиро д'Італія» – 2003, Заслужений майстер спорту. Варто зазначити, що у Вінниці активно розвивається велоінфраструктура. Лише минулого року в місті облаштували понад десять кілометрів велодоріжок, а також відкрили велопрокат.
Під час тренігу (вхід – вільний) розкажуть про особливості методики підготовки велосипедистів в різні сезони, сучасні аспекти та особливості відновлюваної медицини у велоспорті тощо. Також відбудеться презентація аматорських велопроектів на цей рік.
«Я вдячний усім людям, які підтримували і підтримують велоспорт в Україні, – відмітив Ярослав Попович. – На жаль, наш велоспорт переживає нелегкі часи і нам потрібні якісні зміни. За останні два роки роботи спортивним директором команди Світового туру я отримав досвід і тепер розумію ситуацію не лише з боку спортсменів. Набутий досвід хочу передати своїй рідній країні. Сподіваюся, що мені вдасться об’єднати усіх людей, які щиро хочуть розвивати український велоспорт і долучати до реалізації цього завдання нових партнерів».