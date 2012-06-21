Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Військові пенсіонери, які більшу частину життя присвятили захисту Батьківщини, дуже чекали цього. Уряд, фахівці Мінсоцполітики та Пенсійного фонду обіцяли, що такі виплати обов’язково розпочнуться у березні 2018 року. І свого слова дотримали.
Отже, перші виплати були проведені за додатковими відомостями для 15,3 тисячі пенсіонерів на суму понад 62 мільйона гривень. До цих відомостей включено різницю між розміром пенсії після перерахунку та «старим» розміром виплати за січень – березень 2018 року.
До кінця цього місяця буде проведено виплату ще по щонайменше 20 тисячах перерахованих пенсій. Інші перерахунки відбудуться в квітні по мірі надходження до Пенсійного фонду довідок про грошове забезпечення від силових міністерств та відомств, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.
Ті, кому виплату перерахованих пенсій буде проведено у березні, з квітня отримуватимуть свою пенсію у перерахованому розмірі в установлену дату. А тим військовим пенсіонерам, виплати яким буде перераховано у квітні, отримуватимуть перераховані пенсії з доплатою з січня 2018 року за основними та додатковими відомостями. Коштів на це у бюджеті ПФ достатньо.
У прес-службі Пенсійного фонду також повідомили, що 23 березня 2018 року, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат, завершилося фінансування пенсій за поточний місяць. Усі вони виплачені вчасно та в повному обсязі. На їх забезпечення спрямовано 30,5 мільярда гривень.