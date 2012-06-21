Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині запровадили єдину електрону систему епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції. Комп’ютерним обладнанням забезпечили 44 робочих місць у лікувальних закладах.
«Наразі наші зусилля спрямовано на забезпечення надання комплексної лікувально-діагностичної допомоги ВІЛ-інфікованим хворим та її децентралізації, –повідомив директор департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак. За його словами, в реалізації заходів з протидії ВІЛ/СНІДу область впродовж останніх років досягла успіхів: на 11% знизили темпи поширення цієї інфекції, а доступ до консультацій і обстежень розширили на 25 %.
Основні завдання децентралізації заходів із надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД: розширення доступу до обстеження, підвищення швидкості тестувань на захворювання, доступність медичної допомоги та її покращення.