Японські вчені розробили новий препарат проти грипу під назвою балоксавір-марбоксіл, який зупиняє поширення вірусу і блокує його симптоми. Випробування ліків проводилися спочатку на лабораторних мишах, а після на добровольцях. З'ясувалося, що людський організм досить добре сприймає діючі компоненти препарату і його противірусні властивості діють трохи більше доби.
Але є у нового препарата і неприємний бік. Його побічними ефектами є розлад шлунку, нудота, бронхіт та синусит.
Цей лікарський засіб до виробництва був схвалений ще на початку 2018 року, так що у зв'язку з осінньою небезпекою зараження лікарі будуть рекомендувати до вживання саме цей препарат, але тільки після якісного обстеження на сумісність з ним.
Ще в лютому 2018 року були проведені випробування на трьох групах пацієнтів для виявлення ефективності різних препаратів. Перша група брала вже відомий балоксавір-марбоксіл, друга осельтамівір, а третій взагалі запропонували плацебо. Краще за всіх з вірусом впорався перший препарат, всього за 24 години, другий вилікував хворих за 72 години, а ось третя група боролася з грипом протягом чотирьох днів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»